مسؤول صحي أمريكي يكشف تفاصيل بشأن عدوى كورونا وموعد القضاء عليه 

كشف مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، في الولايات المتحدة الأمريكية، روبرت ريدفيلد، تفاصيل جديدة بشأن عدوى فيروس ”كورونا“ المستجد وموعد القضاء عليه.

وقال ”ريدفيلد“ إن حوالي واحد من كل أربعة مرضى بالفيروس في الولايات المتحدة لا يعانون من الأعراض، مشيرا إلى أن ”ذلك هو التفسير المرجح لأسباب استمرار الحالات في الانتشار في جميع أنحاء البلاد على الرغم من فرض تدابير صارمة“.

و وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أوضح ريدفيلد أن ”إحدى المعلومات المؤكدة بشكل كبير أن عددًا كبيرًا من الأفراد المصابين (حوالي 25%) بدون أعراض“، مشددًا على أهمية أخذ ذلك العدد في الاعتبار، إذ إن وجود أفراد دون أعراض يؤدي لنقل العدوى سريعًا.

وأشار ريدفيلد إلى أنه ”خلال الأربعة وعشرين شهرًا القادمة، سيكون للفيروس تأثير على الحياة اليومية وسيكون مستمرًا حتى عامين، خاصة مع إمكانية حدوث موجة ثانية في الخريف“.

وقال ريدفيلد: ”هذا الفيروس سيكون معنا.. آمل أن نتخطى الموجة الأولى، ولدينا بعض الوقت للتحضير للموجة الثانية“، معربا عن أمله في تطوير لقاح للسيطرة على كورونا.