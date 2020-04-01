لمواجهة ”كورونا“.. الجزائر تغلق 4 ولايات جزئيًا

أعلنت الحكومة الجزائرية، مساء الأربعاء، عن غلق جزئي لأربع ولايات، لتصبح 15 محافظة معنية بالغلق الجزئي والتام الذي سيمتد إلى 19 من الشهر الجاري، في خطوة إضافية لمجابهة فيروس كورونا الذي أصاب 847 شخصًا توفي منهم 58.

وذكرت حكومة رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد في بيان أنّه تمّ تمديد إجراءات الحجر الجزئي إلى ولايات بجاية وعين الدفلى ومستغانم وبرج بوعريريج، على أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ اعتبارًا من غد الخميس، ويبدأ حظر التجوال بين السابعة مساء والسابعة صباحًا.

ونوّهت الحكومة إلى تمديد إغلاق دور الحضانة والـمدارس والجامعات ومؤسسات التعليم لـ15 يومًا إضافية، مع فرض تدابير تقييد الحركة المنصوص عليها على ولاية البليدة أكبر بؤر الوباء القاتل.

وجرى إقرار غلق الأماكن التي تستقبل الجمهور والمحلات التجارية ووقف وسائل نقل المسافرين، فضلاً عن وقف المنافسات والأنشطة الرياضية.

وجدّدت الحكومة تحسيس مواطنيها بوجوب التحلي باليقظة والامتثال الصارم لقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي على النحو الذي أوصت به السلطات.