مصر تخصص فنادق حجر صحي للعائدين من الخارج

اتخذت الحكومة المصرية قرارا جديدا تجاه مواطنيها العائدين من الخارج، حيث خصصت لهم فنادق للحجر الصحي بسعر مخفض بنسبة 50% مع تقديم الخدمة الطبية لهم بشكل مجاني.

وقال نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، في مداخلة هاتفية ببرنامج ”كل يوم“ الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة ”ON“، إن مصر اتخذت إجراءات مشددة ستطبق على المصريين القادمين من الخارج، حيث لن يسمح لأحد ركوب طائرة العودة إلى مصر قبل التوقيع على إقرار إجراء الحجر الصحي 14 يوما وسيقيم المواطن العائد في فندق على نفقته .

وعرض مقدم البرنامج على المتحدث باسم الحكومة أن يتكفل أحد رجال الأعمال بنفقات إقامة المصريين العائدين من الخارج في أحد الفنادق المخصصة للعزل، ورحب متحدث الحكومة المصرية قائلا إنه يمكن تخصيص مبلغ من صندوق ”تحيا مصر“ للتكفل بإقامة المصريين العائدين من الخارج بأحد الفنادق للحجر الصحي“.

وعن سبب تخصيص فنادق للحجر الصحي، أكد ”سعد“ أن المصريين العائدين من الكويت رفضوا إجراءات الحجر الصحي لمدة 14 يومًا وأصروا على المغادرة، معقبا: ”أجرينا فحوصات مبدئية للعائدين من الكويت وكانت جميعها سلبية وطلبنا منهم العزل المنزلي، ولكن ما حدث منهم تصرف غير مسئول ينم عن أنانية مفرطة والتفكير في أشخاصهم“.

وشهد مطار القاهرة الدولي واقعة لتجمهر مجموعة من المواطنين المصريين العائدين من الكويت لرفضهم الخضوع للحجر الصحي للتأكد من خلوهم من فيروس ”كورونا“ المستجد.

وأعلنت وزارة الهجرة المصرية أنه سيتم تطبيق قرار ”توقيع الإقرارات“ ابتداء من الثلاثاء على المصريين العائدين من باريس ولندن، حيث نظمت مصر للطيران رحلتين إلى باريس ولندن لإعادة المصريين العالقين هناك.

وأكدت وزارة الهجرة المصرية أن توقيع الراكب للإقرار إجباريا كشرط لصعود الطائرة، وهو الإجراء الذي سيطبق على كافة الرحلات الاستثنائية التي تنظمها مصر للطيران بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والهجرة، وذلك لأن الحجر يمثل حماية للمواطنين ولذويهم في مصر