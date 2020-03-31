بعد مخالطته مصابين بـ“كورونا“ .. رئيس الأركان الإسرائيلي في الحجر الصحي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن رئيس أركانه، الجنرال أفيف كوخافي، سيدخل إلى الحجر الصحي؛ بعد مخالطته مصابين بفيروس كورونا من قادة الجيش الإسرائيلي.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: ”سيدخل رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي، إلى الحجر الصحي في مكتبه، حتى نهاية الأسبوع، وكذلك قائد قيادة الجبهة الداخلية ورئيس هيئة العمليات؛ لمشاركتهم في جلسة مع قادة من وحدات الارتباط التابعة لقيادة الجبهة الداخلية قبل عشرة أيام“.

وأضاف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: ”تبين أن أحد القادة (من الاحتياط) الذين شاركوا في الجلسة، مريض بفيروس كورونا”.

وأشار إلى أنه وفقا لتعليمات وزارة الصحة، سيدخل رئيس الأركان إلى الحجر الصحي في مكتبه، حتى نهاية الأسبوع، وبعدها سيستمر بجدول أعماله كالمعتاد.

وذكرت قناة ”كان“ الإسرائيلية، أن رئيس الأركان، يشعر بصحة جيدة، دون أية أعراض للمرض عنده، وسيتم فحصه خلال الساعات القريبة.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في صفوفه إلى 75، كما أن هناك 2612 مجندا يخضعون للعزل، فيما ارتفع عدد المصابين في إسرائيل إلى 4831 حالة.