روسيا.. عقوبات بآلاف الدولارات على منتهكي تدابير كورونا‎

وافق مجلس الدوما الروسي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون جديد، يفرض غرامة على الأفراد المنتهكين للإجراءات الوقائية المتعلقة بوباء كورونا.

وينص القانون الجديد، على فرض غرامة بقيمة 12 ألفا و300 دولار أو سجن يصل لمدة 3 سنوات على المتسببين في نقل الفيروس إلى أشخاص آخرين.

وينص أيضا، على فرض غرامة تصل إلى 24 ألفا و600 دولار أو سجن يصل إلى 5 سنوات على المتسببين في وفاة شخص بسبب الفيروس.

كما ينص على إنزال عقوبة السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات بحق المتسببين في وفاة شخصين أو أكثر بسبب كورونا.

وبموجب القانون الجديد، يمكن تصنيف الدعاوى المتعلقة بالنقل المتعمد للفيروس والذي يودي بحياة أشخاص، في إطار ”الإرهاب والشغب وأعمال التخريب“.

وفي وقت سابق، أعلن مركز مراقبة ومنع عدوى كورونا في روسيا، ارتفاع عدد الإصابات إلى 2337، وارتفاع حصيلة الوفيات إلى 19.

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب الفيروس قرابة 800 ألف في العالم، توفي منهم أكثر من 38 ألفا، فيما تعافى نحو 170 ألفا.