بوتين يحذر الروسيين من ”الندامة“

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تأييده للتدابير ”المفرطة“ المتخذة في بلاده لمواجهة فيروس كورونا، محذرا شعبه من الندامة.

جاء ذلك في اجتماع عقده مع ممثلي الإدارات الإقليمية الإثنين عبر تقنية ”فيديو كونفرانس“، لتقييم التطورات المتعلقة بانتشار كورونا في البلاد.

وقال بوتين: ”يعود فضل هذا النجاح لخبراء الأوبئة لدينا، يجب اتباع جميع نصائحهم بدقة“، في إشارة إلى ما حققته بلاده في منع انتشار الفيروس بشكل كبير.

وأيد بوتين التدابير ”الصارمة“ بما فيها حظر التجوال الذي فرض على موسكو، قائلا: ”في الوضع الراهن ينبغي اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة كورونا، قد تكون بعضها مفرطة، إلا أنها خير من الندامة مستقبلا“.

وحتى ظهر الإثنين تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 740 ألفا، توفي منهم أكثر من 35 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 156 ألفا.