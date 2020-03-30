ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الأردن إلى 4

أعلنت السلطات الصحية في الأردن، الاثنين، عن وفاة رابعة بفيروس كورونا تعود لسيدة في العقد الثامن من عمرها، كانت تتلقى العلاج في مستشفى الملك عبدالله المؤسس بمدينة إربد شمال المملكة، وفق وكالة الأنباء الأردنية ”بترا“.

وكان وزير الصحة سعد جابر أعلن الأحد، عن تسجيل ثالث حالة وفاة لرجل ستيني مصاب بفيروس كورونا، بينما قال الناطق باسم لجنة الأوبئة نذير عبيدات، إن المتوفى كان يعاني قصورا في الجهاز التنفسي والتهابات رئوية، وهو مخالط لشخص مصاب وموجود في العزل منذ 8 أيام.

يذكر أن السلطات الأردنية بدأت منذ صباح الأحد، بعملية إخلاء لآلاف الأشخاص، كانت الحكومة وضعتهم في الحجر الصحي الإجباري عقب عودتهم من الخارج.

وسجل الأردن حتى مساء أمس، 259 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.