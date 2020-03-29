أزمة كورونا.. حجر صحي على سكان موسكو و292 وفاة جديدة في فرنسا

أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، يوم الأحد، حزمة إجراءات جديدة في إطار التصدي لانتشار وباء كورونا في موسكو، تشمل إعلان حجر صحي عام على سكان العاصمة الروسية اعتبارًا من يوم غد الاثنين، فيما سجلت فرنسا 292 وفاة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة.

وقال سوبيانين، في بيان، إن ”خروج المواطنين من منازلهم سيصبح ممكنًا فقط بعد الحصول على تصريح خاص وللضرورة القصوى“، موضحا أنه ”سيسمح للسكان بمغادرة منازلهم للتوجه إلى العمل إذا كان ذلك ضروريا، وفي حالات الطوارئ الصحية وللتمون أو الذهاب إلى الصيدلية“.

وأضاف أنه ”سيتم إصدار آلية خلال أسبوع، لمراقبة مدى التزام سكان موسكو بإجراءات الحجر“، مؤكدًا أن هذه الإجراءات لا تحد من حركة دخول المواطنين إلى العاصمة أو الخروج منها.

وفي فرنسا، سُجلت 292 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ما يرفع الحصيلة الاجمالية للوفيات في هذا البلد إلى 2606، وفق ما أعلن المدير العام للصحة جيروم سالومون الأحد.

وبحسب الحصيلة الجديدة، فإن 19 ألفا و354 مصابا موجودون في المستشفيات بينهم 4632 في قسم الإنعاش، في حين تمكن سبعة آلاف و132 مريضا من العودة إلى منازلهم.