الجزائر.. تسجيل حالتي وفاة و57 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية؛ اليوم الأحد؛ تسجيل حالتي وفاة جديدتين و57 إصابة بفيروس كورونا، ليرفع إجمالي الإصابات إلى 511 بينهم 31 قضوا بالوباء القاتل.

وكشف جمال فورار، المتحدث باسم اللجنة الحكومية للرصد والمتابعة، عن ”تعافي 33 مصابا بفيروس كوفيد 19 ومغادرتهم للمستشفيات“، وسط حالة هلع متزايدة في الشارع المحلي إثر اتساع نطاق الإصابات وحديث غير رسمي عن توسيع الحجر الصحي إلى ولايات إضافية.

وجرت الإشارة إلى استمرار فتك وباء كورونا بأصحاب الأمراض المزمنة؛ مع تأكيد صلة الإصابات الجديدة بمغتربين عائدين من فرنسا، في وقت جرى التنويه بالاستجابة التام للمواطنين عبر الولايات الـ11 للحجر الصحي الجزئي.

وأبقى والي العاصمة يوسف شرفة، الباب مفتوحًا أمام حجر صحي شامل للمدينة الأولى في البلاد، كاشفًا عن وضع خطة استباقية ترتكز إلى ضمان التموين بالحاجيات الأساسية، انطلاقا من وضع جهاز فعال يمكّن من وصول التموين إلى مختلف الأحياء والتجمعات السكنية.

إلى ذلك، أصدر رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد، الأحد، تعليمات بخصوص رفض بعض الأشخاص الامتثال لوصفات العلاج أو لإجراء الحجر الصحي في إطار الوقاية من وباء كورونا ومكافحته.

واعتبر جراد، أنّ ”الإجراء الاستثنائي يهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين والنظام العام“.