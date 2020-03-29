سوريا تسجل أول وفاة بفيروس كورونا

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة السورية عن وفاة سيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد يوم الأحد، لتكون أول وفاة بالفيروس في البلاد.

ولم تذكر الوزارة تفاصيل حول الحادثة، واكتفت بالقول إن الوفاة حصلت لسيدة فور وصولها إلى المستشفى قسم الإسعاف تم إجراء الاختبارات لها وتبين أنها مصابة بالفيروس، وهو ما يعني أنها لم تكن ضمن الأشخاص المحجور عليهم في أماكن الحجر الصحي.

وكانت سوريا قد أعلنت عن أربع إصابات بالفيروس حتى الآن، موجودين في مراكز العزل، وكانت أول حالة تم الإعلان عنها لفتاة بعمر العشرين قادمة من خارج البلاد.

وشددت الحكومة السورية خلال اليومين الأخيرين إجراءات الحماية والوقابة من فيروس كورونا المستجد، بإصدار قرار حظر التجول نهارا بين مراكز المحافظات وأريافها بالإضافة إلى حظر التجول العام في كل المناطق بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحا.