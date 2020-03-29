معهد أبحاث ألماني: عادات آسيا الغذائية سبب رئيس لكورونا

انتقد معهد ”روبرت كوخ“ الألماني الشهير للأبحاث، اليوم الأحد، العادات الغذائية ”الغريبة“ المنتشرة في بعض مناطق القارة الآسيوية.

واعتبر المعهد أن ”تلك العادات أسهمت، إلى حد كبير، في نشوء فيروس كورونا وانتقاله على هذا النحو السريع إلى مختلف دول العالم، إذ اقترب عدد الإصابات فيها من الـ 700 ألف حالة“.

وبعيدا عن الجدل السياسي الذي دفع ببعض الدول إلى اتهام الصين بوصفها بؤرة للفيروس، من قبيل وصف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب فيروس كورنا بـ“الفيروس الصيني“، فإن مقاربة المعهد الألماني، وهو هيئة اتحادية مختصة بمكافحة الأمراض المعدية، لا تنطلق من غايات سياسية، وإنما هي قراءة علمية بحتة.

وتحدث رئيس المعهد، لوتار فيلر لصحيفة ”فرانكفورتر ألغيماينه زونتاغس تسايتونغ“ الأسبوعية الألمانية، الأحد، بوضوح عن أن ”بعض الثقافات والعادات الغذائية، ولا سيما في آسيا، مكنت كورونا من الانتشار“، واصفا ذلك ”بالأمر المحرج“.

وكانت تقارير وأبحاث علمية، قد أشارت إلى أن انتقال فيروس كورونا المستجد إلى الإنسان جاء من تناول بعض أصناف الحيوانات والطيور، ومنها الخفافيش أو آكلات النمل الحرشفية، خاصة بعد اكتشاف أن بنية فيروس كورونا تماثل الفيروسات المنتشرة في هذين الكائنين.

وقال رئيس معهد روبرت كوخ: ”في بعض المناطق، يأكل الناس جميع الحيوانات المتاحة، بما فيها التي لا تزال حية قبل تناولها بوقت قصير، لدرجة أنه يتم نقل دم أثناء الذبح“.

وأكد فيلر أن ”نحو 70% من مسببات المرض جاءت في الأساس من مملكة الحيوان، وأن الإنسان بات على اتصال متزايد دائما مع الحيوانات التي كانت غريبة عنا سابقا. نحن نتوغل بشكل أعمق في الغابة، يتم تقليل التنوع البيولوجي من خلال ثقافات أحادية“.

وطالب رئيس المعهد الألماني باتخاذ إجراءات موسعة ضد الاتجار غير المشروع بالحيوانات.

ومن المعتقد أن الفيروس نشأ في أواخر العام الماضي، في سوق للأطعمة في ووهان كان يبيع حيوانات برية بطريقة غير مشروعة.

ويعتقد بعض الباحثين، أن الفيروس ربما انتقل إلى البشر من الثعابين والتي بدورها ربما أصيبت به من الخفافيش، وتباع الثعابين والخفافيش في سوق ووهان.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا 52 ألفا، بينهم 389 حالة وفاة، حسب آخر حصيلة مسجلة اليوم الأحد، فيما تقول مواقع إعلامية إن الرقم أكبر.

يشار إلى أن معهد روبرت كوخ، هو وكالة حكومية اتحادية ألمانية، ومعهد للأبحاث مسؤول عن السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ويقع مقره في برلين، وهي تابعة لوزارة الصحة، وتم تأسيسها عام 1891.

وأطلق على المعهد اسم مؤسس علم الجراثيم الحديث والحائز على جائزة نوبل العالم والطبيب الألماني روبرت كوخ (1843 ــ 1910) الذي اكتشف البكتيريا المسببة للسل الرئوي، ويعد المؤسس الحقيقي لعلم الجراثيم كعلم طبي مستقل.