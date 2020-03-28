 أعلى معدل يومي.. 584 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل – إرم نيوز‬‎

أعلى معدل يومي.. 584 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

أعلى معدل يومي.. 584 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

المصدر: الأناضول

سجلت إسرائيل، السبت، 584 إصابة جديدة بـكورونا، في أعلى معدل إصابات يومي منذ اكتشاف الفيروس بها.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان، أن إجمالي حالات الفيروس ارتفع إلى 3619، منهم 12 وفاة و89 تماثلوا للشفاء.

وأوضحت الوزارة أن 54 من إجمالي الإصابات فيحالة خطيرة، فيماتماثل للشفاء 89 آخرين، وفق ما نقلت صحيفةيديعوت أحرنوتالعبرية عبر موقعها الإلكتروني.

على صعيد متصل، ذكرت صحيفةمعاريفعلى موقعها الإلكتروني، أن إسرائيليا توفي في إيطاليا، السبت، جراء إصابته بكورونا، حيث يتراوح عدد الفحوصات التي تجريها إسرائيل حاليا ما بين 5 إلى 6 آلاف يومياً.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 650 ألفا، توفي منهم أكثر من 30 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 139 ألفا.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانيا بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.

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