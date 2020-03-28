”الصحة العالمية“: 49 وفاة و2650 إصابة بكورونا في دول أفريقية

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم السبت، عن وفاة 49 شخصا وإصابة 2650 حالة بفيروس كورونا، في الإقليم الأفريقي لمنظمة الصحة العالمية.

وأضاف على ”تويتر”، أن المنظمة مستعدة لدعم كل الدول في مكافحة الفيروس.

وطالب الدول التي تعاني أنظمتها الصحية من الضعف، بالعمل بقوة لاحتواء انتشار المرض بين الحالات الأولية، ومنع تفشيه في المجتمع.

وفاة 30 ألف شخص حول العالم

في هذا السياق، أحصت وكالة ”فرانس برس“ وفاة أكثر من 30 ألف شخص حول العالم، استنادا إلى معطيات رسمية حتى الساعة ”19,00 ت غ“ السبت.

وأكثر من ثلثي الوفيات في أوروبا (21334)، حيث تصدرت إيطاليا أكثر الدول تضررا من الفيروس بواقع 10023 وفاة، تليها إسبانيا (5690)، والصين (3295) التي ظهر فيها الوباء للمرة الأولى.

وسجلت رسميا 640,778 إصابة على الأقل حول العالم منذ كانون الأول/ديسمبر.

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