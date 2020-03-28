إصابة رسام الكاريكاتير السعودي عبدالله صايل بفيروس كورونا

قال رسام الكاريكاتير السعودي عبدالله صايل، إنه أصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وذلك بعدما أجرى فحوصات طبية أظهرت نتيجة إيجابية للإصابة.

ونشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، صورة جمعته بالفريق الطبي، وعلقّ قائلًا: ”من يوميات تجربتي مع كورونا، برفقة الفريق الطبي الرائع هذا الصباح، بقيادة الطبيب السعودي الدكتور رائد عبدالقوي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب“.

من يوميات #تجربتي_مع_كورونا.. برفقة الفريق الطبي الرائع هذا الصباح، بقيادة الطبيب السعودي د. رائد عبدالقوي بمستشفى د. سليمان الحبيب pic.twitter.com/0RNlxGYlUH — عبدالله صايل (@abdullahsayel) March 28, 2020

وجاءت تلك التغريدة، بعد أن أعلن عبدالله صايل عن إصابته في تغريدة أخرى، مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة ومعنوياته مرتفعة.

وقال صايل: ”تأكّدت إصابتي بـ #كورونا_الجديد معنوياتي مرتفعة، وأخضع حاليًا للعناية الصحية في أحد فروع مستشفى د. سليمان الحبيب بالرياض“.

تأكّدت إصابتي بـ #كورونا_الجديد..

معنوياتي مرتفعة، وأخضع حاليًا للعناية الصحية في أحد فروع مستشفى د. سليمان الحبيب بـ #الرياض pic.twitter.com/fCLN0oCTeL — عبدالله صايل (@abdullahsayel) March 27, 2020

وترك العديد من المحبين رسائل الدعم ودعوات بالشفاء للرسام السعودي بينهم عبدالإله السناني، الذي قال: ”الله يشفيك ويعافيك أبو سليمان ويجمع لك الأجر والعافية، مبدعنا مُشافى مُعافى بحول الله، صبرًا جميل والله المستعان“.

الله يشفيك ويعافيك أبو سليمان ويجمع لك الأجر والعافية

مبدعنا مُشافى مُعافى بحول الله..

صبراً جميل والله المستعان. — عبدالإله السناني (@aa_alsinani) March 28, 2020

فيما قال محمد القشمع: ”تخرج منها أخي استاذ عبدالله مشافى معافى بإذن الله تعالى“، وأضاف إبراهيم الخير الله: ”ألف سلامة عليك ما تشوف شر وتقوم بالسلامة يا رب“، وتابع الفنان والإعلامي أحمد أمين: ”ألف سلامة عليك يا صديقي ربنا يعافيك ويطمنا عليك“.

تخرج منها اخي استاذ عبدالله مشافى معافى باذن الله تعالى — محمد القمشع (@Malqamsha) March 28, 2020

الف سلامة عليك ما تشوف شر و تقوم بالسلامة يا رب — إبراهيم الخيرالله (@FatKhairo) March 28, 2020

ألف سلامة عليك يا صديقي.. ربنا يعافيك ويطمنا عليك — Ahmed Amin (@AhmedAmin) March 28, 2020

وأكد عبدالله صايل؛ أن فيروس كورونا لن يمنعه عن ممارسة متعته في الرسم، فنشر صورة لأدوات الرسم التي يستخدمها، وقال إنها وصلته في الحجر الصحي. وكتب قائلًا: ”عدة #الرسم وصلت #تجربتي_مع_كورونا لن تمنعني من هذه المتعة وجه مبتسم مع نظارة شمسية، شكرًا شقيقي أبوتركي، شكرًا ابني تركي“.

عدة #الرسم وصلت.. #تجربتي_مع_كورونا لن تمنعني من هذه المتعة ????.. شكرًا شقيقي أبوتركي، شكرًا ابني تركي pic.twitter.com/Lz7jtbzS9M — عبدالله صايل (@abdullahsayel) March 28, 2020

وأعلنت السعودية، اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 4 حالات، في حين سجلت 99 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس في السعودية إلى 1203 حالات.