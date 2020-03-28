تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت السلطة الفلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في فلسطين إلى 97 حالة، بعد تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس، صباحا.

وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي: ”تم تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم والقدس بالضفة الغربية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 97 في فلسطين، بينها 18 حالة تماثلت للشفاء“.

وأضاف المتحدث: ”تم رصد عمليات بصق يمارسها المستوطنون وقوات الاحتلال في مناطق بالضفة المحتلة؛ لنقل الوباء إلى فلسطين.. هم أصلا وباء مقيم“، على حد تعبيره.

وسجلت الأراضي الفلسطينية، يوم الثلاثاء، حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، لامرأة في الستينات من عمرها، من قرية بدو، الواقعة شمال غربي مدينة القدس.

وقال محمد أشتية، رئيس الحكومة الفلسطينية، الخميس: ”بحسب تقديراتنا، فالأيام القادمة ستكون أصعب من التي مضت، ليس علينا فقط بل على العالم أجمع، وعلينا التعامل بشكل دقيق مع خطر الإصابة لدى العمال القادمين من إسرائيل“.