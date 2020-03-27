ترامب يطلب من شركات سيارات أمريكية تصنيع أجهزة تنفس اصطناعي‎

المصدر: ا ف ب

طلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، من مصنّعي سيارات ”فورد“ و“جنرال موتورز“ البدء بتصنيع أجهزة تنفس اصطناعي للمساعدة بتخفيف الضغط المتزايد على المستشفيات، في ظل تفشي فيروس كورونا ( كوفيد-19).

وقال ترامب في تغريدة على تويتر:“يجب أن تفتح جنرال موتورز فورًا مصنع لوردز تاون الذي هجرته بغباء في أوهايو، أو تفتح مصنعًا آخر، وتبدأ بتصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي، الآن!“. وأضاف:“فورد، انطلقي في صناعة أجهزة التنفس الاصطناعي، بسرعة“.

ووفقًا لجريدة ”نيويورك تايمز“، كان البيت الأبيض يخطط هذا الأسبوع لإعلان مشروع مشترك بين جنرال موتورز، وفنتيك لايف سيستمز، لتصنيع حوالي 80 ألف جهاز تنفس اصطناعي، اذ تعاني عدة مناطق في البلاد من نقصٍ حادٍ في الآلات الضرورية لمساعدة مرضى كوفيد-19 على التنفس.

وألغي إعلان المشروع في آخر لحظة بسبب كلفته التي تبلغ 1 مليار دولار، وفق جريدة التايمز، لكن ترامب وعد، اليوم الجمعة، بتوفير مزيد من أجهزة التنفس الاصطناعي.

وقال في تغريدة منفصلة على تويتر:“اشترينا للتو الكثير من أجهزة التنفس الاصطناعي من عدة شركات جيدة.. الأسماء والأرقام ستعلن لاحقًا“.

وكرر أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك المتضررة بشدة من الوباء، دعواته للحكومة الفيدرالية بتوفير مزيد من أجهزة التنفس الاصطناعي للتمكن من التعامل مع حاجيات المرضى في ظل توسع انتشار العدوى.

وقال كومو إنه يتوقع أن الوباء لن يبلغ ذروته في الولاية قبل 3 أسابيع أخرى.

وعلى عكس ما قاله في تغريدته، اليوم الجمعة، اعتبر ترامب، الخميس، خلال تصريح لتلفزيون ”فوكس نيوز“ أن تصريحات كوومو مبالغ فيها. وقال حينها:“لا أصدق أنك تحتاج 40 أو 30 ألف جهاز تنفس اصطناعي“.

وأضاف:“تذهب إلى مستشفيات كبرى أحيانًا وتجد أن فيها جهازي تنفس اصطناعي، الآن فجأة صاروا يقولون هل بإمكاننا طلب 30 ألف جهاز“.