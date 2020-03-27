مؤسس فيسبوك يتبرع بـ25 مليون دولار لمكافحة فيروس كورونا

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أعلن مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، اليوم الجمعة، تبرعه وزوجته بمبلغ 25 مليون دولار لجهود تطوير علاج لفيروس كورونا المستجد ”كوفيد 19“. وذكر زوكربيرغ، عبر حسابه على فيسبوك:“أنا وبريسيلا نلتزم بمبلغ 25 مليون دولار لتسريع تطوير علاجات COVID-19″. وقال إنهما ”في شراكة مع مؤسسة (بيل) غيتس وآخرين لتقييم الأدوية الحالية الواعدة بسرعة لمعرفة الأدوية التي قد…