الصحة العالمية تطلق خدمة تنبيهات باللغة العربية على ”واتساب“ للوقاية من كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إطلاقها خدمة رسائل مكتوبة باللغة العربية، عبر شركتي واتساب وفيسبوك؛ من أجل إطلاع الجمهور على آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا.

وقال بيان صادر عن المنظمة: إن تلك الخدمة تتميز بسهولة الاستخدام والقدرة على الوصول إلى جمهور واسع لا يقل عن ملياري شخص؛ من أجل إيصال المعلومات الصادرة عن المنظمة مباشرة إلى الناس الذين هم في حاجة إليها.

وأوضح البيان أن الخدمة ستتاح من قادة الحكومات إلى العاملين الصحيين وصولاً إلى الأهل والأصدقاء، وتحوي أحدث المستجدات والمعلومات عن فيروس كورونا، بما في ذلك التفاصيل المتعلقة بأعراض المرض، وكيف يحمي الناس منه أنفسهم والآخرين.

وتشمل الخدمة أيضًا روابط أحدث تقارير الحالات، وتقدم آخر الأرقام الآنية لمساعدة مقرري السياسات في الحكومة على حماية صحة سكانهم.

ومن حيث الاشتراك في الخدمة، أشار البيان إلى أن هناك وصلة تفتح تلقائياً محادثة في تطبيق الواتساب، ويكفي إرسال كلمة ”مرحبا“ لتفعيل المحادثة من خلال عرض قائمة خيارات تسمح بالإجابة عن أسئلة المستخدمين بشأن مرض كوفيد-19.

وبالنسبة لتطبيق الواتساب الذي سيراسله المواطنون، فهو (انقر هنا)