 السعودية: حالات الإصابة بفيروس كورونا 1104 بينها 6 حرجة – إرم نيوز‬‎

السعودية: حالات الإصابة بفيروس كورونا 1104 بينها 6 حرجة

السعودية: حالات الإصابة بفيروس كورونا 1104 بينها 6 حرجة

المصدر: فريق التحرير

وصل إجمالي المصابين بفيروس كورونا في السعودية إلى 1104 حالات، وفق ما قال متحدث باسم وزارة الصحة في المملكة، اليوم الجمعة.

وكان إجمالي الحالات حتى يوم أمس الخميس 1012 حالة، وهو ما يعني تسجيل المملكة 98 حالة جديدة اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية ( واس) على حسابها عبر ”تويتر“ اليوم الجمعة، عن المتحدث قوله: ”معظمها (الحالات) بصحة جيدة ومستقرة، من بينها 6 حالات حرجة تحت الرعاية الصحية المركزة“.

وأمس الخميس أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس ”كورونا“ المستجد.

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