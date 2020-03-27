السعودية: حالات الإصابة بفيروس كورونا 1104 بينها 6 حرجة

وصل إجمالي المصابين بفيروس كورونا في السعودية إلى 1104 حالات، وفق ما قال متحدث باسم وزارة الصحة في المملكة، اليوم الجمعة.
وكان إجمالي الحالات حتى يوم أمس الخميس 1012 حالة، وهو ما يعني تسجيل المملكة 98 حالة جديدة اليوم.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية ( واس) على حسابها عبر ”تويتر“ اليوم الجمعة، عن المتحدث قوله: ”معظمها (الحالات) بصحة جيدة ومستقرة، من بينها 6 حالات حرجة تحت الرعاية الصحية المركزة“.
#عاجل
متحدث #وزارة_الصحة: وصل إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى 1104 حالات، معظمها بصحة جيدة ومستقرة، من بينها 6 حالات حرجة تحت الرعاية الصحية المركزة. #واس_عام
— واس العام (@SPAregions) March 27, 2020
وأمس الخميس أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس ”كورونا“ المستجد.