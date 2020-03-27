السعودية: حالات الإصابة بفيروس كورونا 1104 بينها 6 حرجة

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وصل إجمالي المصابين بفيروس كورونا في السعودية إلى 1104 حالات، وفق ما قال متحدث باسم وزارة الصحة في المملكة، اليوم الجمعة. وكان إجمالي الحالات حتى يوم أمس الخميس 1012 حالة، وهو ما يعني تسجيل المملكة 98 حالة جديدة اليوم. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية ( واس) على حسابها عبر ”تويتر“ اليوم الجمعة، عن المتحدث قوله: ”معظمها…