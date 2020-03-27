 البحرين تحقق نتائج مذهلة لنسبة الشفاء من كورونا – إرم نيوز‬‎

البحرين تحقق نتائج مذهلة لنسبة الشفاء من كورونا

البحرين تحقق نتائج مذهلة لنسبة الشفاء من كورونا

المصدر: فريق التحرير

تفيد الإحصاءات الرسمية في البحرين، بشفاء أكثر من 95% من مصابي فيروس كورونا في المملكة، وهي إحصائية مذهلة لنسبة المتعافين في بلد واحد.

من حانبها أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عبر حسابها في ”تويتر“ عن شفاء 17 حالة من الفيروس ليصل عدد المتماثلين للشفاء إلى 227 حالة حتى الآن.

في حين نقلت صحيفة ”الأيام“ عن وزارة الصحة البحرينية تسجيل 8 إصابات جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 235 حالة، وهو ما يعني شفاء جميع الحالات السابقة قبل تسجيل مصابين اليوم.

والثلاثاء الماضي كشفت مملكة البحرين، أنها استخدمت دواء الـ“هيدروكسي كلوركين“، من أجل علاج فيروس كورونا.

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