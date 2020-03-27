البحرين تحقق نتائج مذهلة لنسبة الشفاء من كورونا

تفيد الإحصاءات الرسمية في البحرين، بشفاء أكثر من 95% من مصابي فيروس كورونا في المملكة، وهي إحصائية مذهلة لنسبة المتعافين في بلد واحد.

من حانبها أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عبر حسابها في ”تويتر“ عن شفاء 17 حالة من الفيروس ليصل عدد المتماثلين للشفاء إلى 227 حالة حتى الآن.

وزارة الصحة: العدد الإجمالي للحالات المتعافية في #البحرين 227 حالة حتى الآن #معاً_ضد_الكورونا #كلنا_فريق_البحرين — وزارة الصحة | مملكة البحرين ???????? (@MOH_Bahrain) March 27, 2020

في حين نقلت صحيفة ”الأيام“ عن وزارة الصحة البحرينية تسجيل 8 إصابات جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 235 حالة، وهو ما يعني شفاء جميع الحالات السابقة قبل تسجيل مصابين اليوم.

والثلاثاء الماضي كشفت مملكة البحرين، أنها استخدمت دواء الـ“هيدروكسي كلوركين“، من أجل علاج فيروس كورونا.