إصابة رئيس الأركان الفلبيني بفيروس كورونا

انضم رئيس الأركان الفلبيني فيليمون سانتوس، إلى قائمة كبار المسؤولين الذين أصابهم فيروس كورونا المستجد، حول العالم.

وأعلن وزير الدفاع الفلبيني دلفين لورينزانا في بيان الجمعة، أن سانتوس خالط عسكريا ذا رتبة رفيعة تبين أنه مصاب بكورونا، وعلى إثر ذلك خضع رئيس الأركان للحجر الصحي في منزله منذ 24 مارس/آذار.

وذكر لورينزانا أن الفحوصات التي أجريت لسانتوس، أظهرت أنه يحمل الفيروس.

وأوضح وزير الدفاع أنه أخضع نفسه للعزل، نظرا للقائه رئيس الأركان مرتين في 21 و22 مارس/ آذار.

في سياق متصل، أعلن الجيش الأمريكي إلغاء مناورات ضخمة كان يعتزم القيام بها في الفلبين في مايو/أيار المقبل، وذلك بسبب كورونا.

يشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الفلبين بلغ 707 إصابات، والوفيات 46 حالة.

وحتى صباح الجمعة، أصاب كورونا قرابة 530 ألف شخص حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 24 ألفا، فيما تعافى أكثر من 124 ألفا.