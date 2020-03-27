ماكرون: أعد مع ترامب ”مبادرة مهمة“ لمواجهة كورونا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فجر الجمعة أنه يعد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودول أخرى ”مبادرة جديدة مهمة“ لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكتب ماكرون على تويتر إثر محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي: ”نقاش جيد جدا مع دونالد ترامب.. نحضر مع دول أخرى، للأيام المقبلة، مبادرة جديدة مهمة“ في مواجهة أزمة كورونا.

من جهته، قال البيت الأبيض إن الزعيمين اتفقا على ”أهمية التعاون الوثيق من خلال مجموعة السبع ومجموعة العشرين وكذلك بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي لمساعدة المنظمات المتعددة الأطراف، خصوصا منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على إنهاء الوباء سريعاً وتقليل أثره الاقتصادي“.

وتعد الولايات المتحدة وفرنسا من بين الدول الأكثر تضرّراً من جراء الوباء.

وحتى منتصف ليلة الجمعة، أصاب كورونا قرابة 530 ألف شخص حول العالم، توفي منهم مايزيد على 23 ألفا و700، فيما تعافى أكثر من 122 ألفا.

ولا تزال إيطاليا متصدرة دول العالم من حيث عدد الوفيات بواقع 8 آلاف و215، فيما تصدرت الولايات المتحدة، من حيث عدد الإصابات، بعد ارتفاع الحصيلة، الخميس، إلى أكثر من 82 ألف مصاب.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.