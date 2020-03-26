 قطر تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 549 – إرم نيوز‬‎

قطر تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 549

قطر تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 549

المصدر: فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الخميس، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد 19“ ليرتفع إجمالي عداد الإصابات في البلد الخليجي إلى 549 إصابة.

وذكرت الوزارة، على حسابها بموقع تويتر، أن إجمالي المتعافين من الإصابة بلغ 43 حالة، فيما لم تعلن عن تسجيل أي وفيات حتى الآن.

وأوضحت أن العدد الإجمالي لمن أجري لهم فحص فيروس كورونا ”كوفيد 19“ بلغ 13681 شخصا.

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