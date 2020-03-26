الجزائر تعلن تسجيل 65 إصابة جديدة و4 وفيات بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الخميس، تسجيل 65 إصابة جديدة، و4 وفيات؛ بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 367 والوفيات إلى 25.

وقال جمال فورار المتحدث باسم اللجنة الحكومية للرصد والمتابعة، إنه تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة ”تسجيل 65 إصابة جديدة، أربع وفيات، من بينهم سائق سيارة إسعاف (42 سنة) بمدينة بوفاريك (25 كيلومترًا غربي العاصمة الجزائر)، ما رفع عدد المتوفين إلى 25 والإصابات إلى 367.

وأشارت السلطات إلى أنّ الوفيات الثلاث الأخرى الجديد لشيخ في التسعين كان في احتكاك مع مغترب، فضلاً عن امرأتين (58 و53 سنة) بمدينتي قسنطينة وتيزي وزو، عادتا حديثًا من فرنسا.

وركّز فورار على أنّ غالبية المتوفين من أصحاب الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى تعافي 29 شخصًا من الفيروس الذي تفشى في 27 ولاية من ولايات البلاد، بينها 10 ولايات شهدت عددًا أكبر من الإصابات.

إلى ذلك، أعلنت الجزائر عن وصول مرتقب لفريق طبي صيني غدًا الجمعة، وذكرت مصادر حكومية للإذاعة الرسمية أنّ البعثة الصينية ستضمّ 12 طبيبا و8 مساعدين، وستجلب معها تجهيزات طبية متطورة، في أحدث خطوة لكبح تفشي الوباء القاتل في الجزائر.