السعودية تطلق سراح 250 أجنبيًا

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أطلقت السلطات السعودية سراح 250 محتجزًا أجنبيًا في قضايا هجرة، ضمن جهود محاربة فايروس كورونا، وفق بيان لهيئة حقوق الإنسان بالمملكة نشرته وكالة رويترز اليوم الخميس. ونسبت الوكالة لهيئة حقوق الإنسان بالسعودية، أن المملكة أفرجت عن 250 أجنبيًا كانوا محتجزين لمخالفاتهم قواعد الهجرة والإقامة، بطريقة لم تتسم بالعنف، وذلك في إطار جهود احتواء فيروس كورونا.…