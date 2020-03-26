 تسجيل 126 إصابة جديدة بـ“كورونا“ في إسرائيل – إرم نيوز‬‎

تسجيل 126 إصابة جديدة بـ“كورونا“ في إسرائيل

تسجيل 126 إصابة جديدة بـ“كورونا“ في إسرائيل

المصدر: القدس المحتلة – إرم نيوز

سجلت إسرائيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 2495، وفق ما أعلنته وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الخميس.

وقالت الوزارة في تقرير نشرته الصحف الإسرائيلية إن 41 مصابا في حالة خطرة و68 مصابا في حالة صحية متوسطة، في حين تم شفاء 66 مصابا.

وأوضحت أنه تم فحص حوالي 5240 شخصا أمس الأربعاء، وأن أكثر من 59 ألف شخص وضعوا قيد الحجر الصحي الإلزامي في منازلهم للاشتباه بمخالطتهم أشخاصا مصابين.

وسجلت إسرائيل حتى الآن 4 حالات وفاة جراء الإصابة بمرض كورونا، جميعهم من كبار السن، ويعانون من أمراض.

وكانت إسرائيل قد أعلنت أمس الأربعاء تنفيذ إجراءات إضافية لمنع تفشي الوباء، بما فيها حظر ابتعاد السكان عن منازلهم لأكثر من 100 متر.

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