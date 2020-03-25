بالفيديو.. رسالة مؤثرة للسعودية تغريد الطاسان بعد إصابتها وبناتها بكورونا

نشرت الكاتبة والناشطة في المجال الاجتماعي السعودية تغريد الطاسان، رسالة مؤثرة من داخل العزل الصحي، بعدما أصيبت هي وبناتها بفايروس كوورنا.

ورغم تأثرها بالمرض أصرّت الطاسان على تقديم النصائح للسعوديين لتفادي الإصابة، داعية إلى الالتزام بالمكوث في المنازل، لتكفي أي شخص شر الإصابة، مع الالتزام بالكمامة والقفاز، خصوصا في ظل وجود أطفال.

وكشفت الكاتبة السعودية أن إصابتها مع بناتها بكورونا، كانت جراء مخالطة أقارب كانوا في زيارة لوالدتها، قبل ثلاثة أسابيع، حيث لم تكن تظهر عليهم أي أعراض للفايروس.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، أنه تم إضافة 133 حالة جديدة في المملكة، ليصل إجمالي المصابين بكورونا إلى 900 حالة، فيما تعافت 29 حالة.