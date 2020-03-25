بالفيديو.. رسالة مؤثرة للسعودية تغريد الطاسان بعد إصابتها وبناتها بكورونا

نشرت الكاتبة والناشطة في المجال الاجتماعي السعودية تغريد الطاسان، رسالة مؤثرة من داخل العزل الصحي، بعدما أصيبت هي وبناتها بفايروس كوورنا.
ورغم تأثرها بالمرض أصرّت الطاسان على تقديم النصائح للسعوديين لتفادي الإصابة، داعية إلى الالتزام بالمكوث في المنازل، لتكفي أي شخص شر الإصابة، مع الالتزام بالكمامة والقفاز، خصوصا في ظل وجود أطفال.
#فيديو | مشاركة الزميلة تغريد الطاسان @taghreed_i_t في وسم #الزم_بيتك_حماية_لوطنك مع تمنياتنا لها بالشفاء العاجل بعد اصابتها بفيروس #كورونا .#جمعية_إعلاميون pic.twitter.com/M8aYWnDtdv
— إعلاميون (@E3lamiune) March 25, 2020
وكشفت الكاتبة السعودية أن إصابتها مع بناتها بكورونا، كانت جراء مخالطة أقارب كانوا في زيارة لوالدتها، قبل ثلاثة أسابيع، حيث لم تكن تظهر عليهم أي أعراض للفايروس.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، أنه تم إضافة 133 حالة جديدة في المملكة، ليصل إجمالي المصابين بكورونا إلى 900 حالة، فيما تعافت 29 حالة.