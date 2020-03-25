رويترز: إصابة موظف في ”إكسبو 2020 دبي“ بكورونا‎

قال منظمو معرض إكسبو 2020 دبي العالمي الذي من المقرر أن يبدأ في أكتوبر/تشرين الأول إن أحد الموظفين أصيب بفيروس كورونا وإنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون انتشار الفيروس.

وأكد متحدث وجود حالة إصابة ردا على طلب للتعقيب على خطاب، أبلغ المتعاقدين بحالة الإصابة وجاء فيه أن معرض إكسبو 2020 دبي ”سيواصل العمل وتقديم كل خدمات الدعم الضرورية بما يسمح باستمرار أعمال الإنشاء في الموقع“.

وقال المتحدث ”كل من يتواصلون أو يخالطون هذا الشخص ملتزمون ببروتوكولات هيئة الصحة بدبي بما في ذلك إجراءات الفحص والحجر والعزل الذاتي“.

وقال مصدر مطلع على الأمر، إن الموظف المصاب يعمل في مكتب معرض إكسبو 2020 دبي.

وجاء في الخطاب المرسل إلى المتعاقدين مع المعرض الذي من المقرر أن يستمر لمدة ستة أشهر ”بوسعنا تأكيد أن هذا العضو في الفريق لم يتواصل مع أي فرد من العاملين في إكسبو أو متعاقدين خارج مكاتب إكسبو الرئيسة خلال ساعات العمل على مدى الأسبوعين الماضيين“.

وقدر منظمو المعرض العام الماضي أنه سيجتذب 11 مليون زائر من الخارج. والمعرض حدث مهم في مجالات الثقافة والأعمال والتكنولوجيا وسيضم أجنحة من 192 دولة إلى جانب حفلات وفعاليات أخرى.

وذكر المتحدث أن المنظمين يراجعون الخطط والاستعدادات بصفة دورية بما يتسق مع توجيهات السلطات في الإمارات والأطراف الدولية المعنية.

ومن المقرر أن تعقد لجنة تسيير إكسبو 2020، التي تضم الدول المشاركة في المعرض، اجتماعا عبر الإنترنت يوم الـ30 من مارس/آذار لإجراء مزيد من المشاورات.