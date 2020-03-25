ارتفاع عدد وفيات كورونا في العراق إلى 28 والإصابات 331

أعلنت السلطات الطبية في العراق، تسجيل حالة وفاة و4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 28 والإصابات إلى 331.

وقالت مديرية صحة محافظة بابل (جنوب)، إن مصابا بفيروس كورونا يبلغ من العمر 68 عاما توفى فجر الأربعاء.

من جهتها، أعلنت محافظة المثنى (جنوب)، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بالفيروس.

وقال المتحدث باسم خلية الأزمة في المثنى، محمد حاجم الإبراهيمي، في بيان، إن ”نتائج العينات التي أرسلت إلى مختبر الصحة العامة في بغداد أثبتت سلامة 17 حالة مشتبه فيها حيث كانت النتيجة سالبة، وحالتي إصابة لشخصين كبيرين بالسن“.

كما أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان شمالي العراق، الأربعاء، تسجيل إصابتين جديدتين.

وقالت الوزارة في بيان، إنه ”تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لرجلين يبلغان من العمر 35 عاما في محافظة أربيل“.

وبذلك، يرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 331 في عموم العراق، بينها 28 وفاة، و75 حالة تعافٍ.

ولمنع تفشي الفيروس، اتخذ العراق تدابير عديدة، منها: حظر التجول، تعطيل الدراسة، إغلاق الأماكن العامة، كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، ووقف الرحلات الجوية.

وحتى صباح الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 423 ألف شخص بالعالم، توفى منهم ما يزيد على 18 ألفا، فيما تعافى أكثر من 109 آلاف.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض حظر التجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.