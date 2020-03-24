إيران تعلن 11042 إصابة بكورونا بين المسافرين خلال يومين

نشر مخطط نشرته وزارة الصحة الإيرانية يوم الثلاثاء، عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد بين صفوف المسافرين بين المحافظات خلال أعياد النيروز.

وكشف المخطط الذي أوردته وسائل إعلام رسمية، عن فحص نحو 12 مليونًا، و231 الفًا، و 652 مسافرًا في عموم البلاد خلال يومي الأحد والإثنين، وتبين إصابة 11042 شخصًا من هؤلاء المسافرين“.

وأضاف، أن ”السلطات الصحية التي تقوم بفحص المسافرين في مداخل ومخارج المحافظات، أثبتت إصابة 9296 شخصًا بفيروس كورونا المستجد يوم الأحد الماضي“.

وتابع ”أنه جرى تسجيل إصابة 1746 مسافرا بفيروس كورونا يوم أمس الإثنين“.

من جانبه علق رئيس مركز مكافحة فيروس كورونا في طهران ”علي رضا زالي“ للتلفزيون الرسمي على هذه الإحصائيات، وقال ”كنا ننتظر من المواطنين الحد من حركة المرور والسفر بين المحافظات في ظل تفشي فيروس كورونا“، مضيفًا أن ”المواطنين لم يعودوا يلتزمون بالتوجيهات والإرشادات الصحية“.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء، إنها سجلت 1762 إصابة جديدة، و122 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم الوزارة ”كيانوش جهانبور“، إنه وفق هذه الإحصائيات بلغ عدد الإصابات 24811 شخصًا ووفاة 1934.