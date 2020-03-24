لمواجهة آثار كورونا.. ابتكار أجهزة تنفس صناعي من أقنعة الغوص في إيطاليا

في محاولة لمواجهة العجز الكبير في الإمدادات الطبية الناتج عن إصابة آلاف الإيطاليين بفيروس كورونا المستجد، استطاع مهندسون إيطاليون ابتكار أجهزة تنفس صناعي من أقنعة الغوص.

وقام المهندسون بتزويد الابتكار الجديد بصمامات تنفسية بالطباعة الثلاثية الأبعاد، في خطة مجتمعية للحفاظ على الإمدادات الطبية للمستشفيات في ذروة أزمة فيروس كورونا.

وعرضت شركة إيطالية صغيرة في بريشيا، الابتكار مجانا للمستشفيات المحلية في منطقة لومبارديا التي تعد بؤرة الفيروس القاتل ومركز ثقله في أوروبا.

والجزء الأساسي من الجهاز الجديد الأولي هو عبارة عن صمام بخاخ أُطلق عليه ”صمام فينتوري“ جرى تصنيعه بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد، ويربط القناع بأنبوب الأكسجين.

وتستعد الشركة لتصنيع 100 صمام من هذه الصمامات الشبيهة، وتسليمها إلى المسعفين، في محاولة لإنقاذ الأرواح والسيطرة على الأزمة.

من ناحيته، وعد كريستيان فريكاسي (36 عاما)، وهو مؤسس شركة ”Isinnova“، صاحبة الابتكار، بتوفير النواقص من تلك الأجهزة، كما عرض خدمات شركته بعد أن سمع عن النقص في معدات التنفس الصناعي التي تعاني منها المستشفيات الإيطالية.

وقال فريكاسي: ”قيل إن المستشفيات تبحث عن المزيد من صمامات شركتنا، ومن المستحيل العثور عليها في الوقت الراهن، والإنتاج لا يساعد على مواكبة الطلب“.

يذكر أن مشاكل الجهاز التنفسي تعد من أشد أعراض مرض فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 5400 شخص في إيطاليا.