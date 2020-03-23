روسيا تستخدم الهواتف المحمولة في تعقب المعرضين لخطر فيروس كورونا

أمهل رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين اليوم الإثنين السلطات خمسة أيام لتطوير نظام لتعقب الذين خالطوا أي شخص أصيب بفيروس كورونا، وذلك باستخدام بيانات تحديد الموقع الجغرافي بالهواتف المحمولة.

ووفق النظام الجديد، سيستقبل الناس معلومات إذا خالطوا شخصا مصابا بالفيروس، وستمرر المعلومات عينها إلى مقر إقليمي خاص أنشئ لمكافحة الجائحة.

وقال الكرملين إن هذا الإجراء قانوني جزء من إجراءات تتخذها روسيا لمحاولة وقف انتشار الفيروس.

وسيتعقب الإجراء ”المواطنين الذين على صلة بمرضى مصابين بفيروس كورونا المستجد بناء على معلومات من شركات تشغيل الهواتف المحمولة عن الموقع الجغرافي للهاتف المحمول لشخص معين“.

وقالت وزارة الاتصالات في بيان، إن هذا ”سيتيح تنبيها للمواطنين (عبر الهاتف) إذا خالطوا شخصا يعاني من فيروس كورونا المستجد، ويبعث لهم برسائل بضرورة إتباعهم العزل الذاتي“.

وهناك 438 حالة إصابة مؤكدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا في روسيا، التي حظرت بشكل مؤقت دخول الأجانب، للحد من انتشار الفيروس، وهو عدد أقل من كثير من الدول الأوروبية.

ونصح سيرغي سوبيانين، رئيس بلدية موسكو، سكان العاصمة، ممن تجاوز عمرهم 65 عاما والمصابين بأمراض مزمنة، بالتزام منازلهم.

وتشدد روسيا قيود الحجر الصحي تدريجيا وتجهز نظامها الصحي لارتفاع الحالات.

وقال سوبيانين، إن على كبار السن والسكان الآخرين الأكثر عرضة للخطر، الذهاب إلى الصيدليات ومتاجر الأغذية فقط في حالة الضرورة، وذلك بدءا من يوم الخميس وحتى 14 أبريل/ نيسان.