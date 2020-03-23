إصابة أشهر مذيعة في التلفزيون الإيراني بفيروس ”كورونا“

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، اليوم الاثنين، إصابة أشهر مقدمة ومذيعة في المؤسسة، بفيروس كورونا المستجد.

وقال مدير العلاقات العامة في الهيئة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، إن ”المذيعة البارزة في التلفزيون الإيراني الدكتورة عاطفة ميرسيدي، أصيبت بفيروس كورونا المستجد“، مضيفا أنها ”حاليا في الحجر الصحي“.

وفي الأيام الأولى من تفشي مرض فيروس كورونا في إيران في 19 شباط/ فبراير الماضي، قالت المذيعة ميرسيدي في مقطع فيديو أثار جدلاً في وقت لاحق، إن ”كورونا ليس مرضا مخيفا وإنها عانت من هذا الفيروس قبل بضعة أيام، وشفيت بسرعة منه“.

وكان حديثها قبل إعلان السلطات رسميا عنه.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 21638 والمتوفين إلى 1685 والمتعافين إلى 7913.