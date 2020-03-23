في ظل تضاؤل المخزون.. بيوت أزياء فرنسية تصنع كمامات لمواجهة ”كورونا“

قالت مجموعة ”كيرنج“ الشريك الفرنسي لاثنين من بيوت الأزياء العالمية هما ”سان لوران“ و“بالنسياجا“ إنهما سيشرعان في إعداد كمامات للوجه للتغلب على أي نقص خلال الأزمة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا.

وأدى تضاؤل مخزون أدوات الحماية في أنحاء فرنسا إلى حالة من الغضب بين الأطباء ودفعت الشرطة إلى التهديد بالتوقف عن عملها وهي نفس الشكاوى التي تكررت في إسبانيا وإيطاليا.

وأوضحت شركة ”كيرنج“ ومقرها باريس والتي تمتلك أيضا ماركة ”جيوسي“ الإيطالية أن ”سان لوران وبالنسياجا ستشرعان في تصنيع الكمامات في مصانعها بمجرد الحصول على الموافقة الرسمية للإجراءات والمواد الخاصة بالتصنيع“.

وأشارت إلى أنها ستقدم أيضا لقطاع الصحة الفرنسي ثلاثة ملايين كمامة طبية تعتزم شراءها واستيرادها من الصين، مبينة أن ”جيوسي ستنتج وتقدم أيضًا على سبيل التبرع 1.1 مليون كمامة و 55 ألف سترة طبية لإيطاليا“.