وزير الداخلية اللبناني: لن يعود باستطاعتنا احتواء كورونا

قال وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، إن بلاده ”لن يعود باستطاعتها احتواء وباء كورونا“.

وأضاف فهمي في مؤتمر صحفي يوم الأحد: ”سأقول الحقيقة كما هي، للأسف. لن يعود باستطاعتنا احتواء هذا الوباء، تخطينا الاحتواء“.

وحذر بالقول: ”سننزلق نحو المجهول إذا لم يكن هناك من قناعة ذاتية من كل مواطن لتخطي هذه الأزمة“، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية

وأكد أن ”هناك تنسيق بين أجهزة الدولة كافة، وخاصة الأمنية منها، لتنفيذ الإجراءات كافة التي اتخذتها الحكومة، لتشمل جميع المناطق اللبنانية دون استثناء للوقاية الملزمة“، مشددا على أن ”القانون سيطبق على الجميع، وكل مخالفة تشكل تهديدًا على السلامة العامة ستقمع“.

ولفت إلى أن الحكومة كانت سباقة باعتمادها إجراءات الحماية الملائمة، للحد من تفشي هذا الوباء الخبيث، لكن لم يلتزم بعض المواطنين بالإجراءات.

وأعلنت بيروت، مساء أمس السبت، تسجيل 67 إصابة جديدة بالفيروس خلال يومين، ما رفع عدد المصابين إلى 230، بنسبة 29%.

ومضى فهمي قائلًا: ”علينا الاستعداد للأسوأ، مع المحافظة على الأمل والإيمان بأننا سنجتاز هذه الأزمة بالوعي والتصرف السليم“.

ودعت قيادة الجيش اللبناني، في تغريدة عبر ”تويتر“ الأحد، ”المواطنين إلى التزام منازلهم، وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى، حفاظًا على سلامتهم“.