الصين تسجل 46 حالة إصابة جديدة بكورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأحد إن الصين سجلت 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس السبت في رابع يوم على التوالي يشهد زيادة في عدد الإصابات التي كلها باستثناء حالة واحدة واردة من الخارج.

وتمثل حالة الإصابة التي سجلت محليا، اليوم الأحد، أول حالة منذ أربعة أيام، وعلى الرغم من أن الصين قلصت بشكل كبير عدد حالات انتقال المرض من شخص لآخر محليا فقد شهدت زيادة مطردة في الحالات الواردة من الخارج ومعظمها لصينيين عائدين من الخارج.

وسجلت الصين 41 حالة إصابة جديدة يوم السبت عن يوم الجمعة وكلها واردة من الخارج، ومن بين الحالات الجديدة الواردة من الخارج تم تسجيل رقم قياسي في شنغهاي المركز المالي للصين بلغ 14 حالة و13 في العاصمة بكين بتراجع 21 عن اليوم السابق.

وبهذه الأرقام يصل إجمالي الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا إلى 81054 حالة و3261 حالة وفاة من بينها ست حالات أمس السبت.

ولليوم الرابع على التوالي يعلن إقليم هوبي بوسط الصين، حيث بدأ التفشي لأول مرة في عاصمته ووهان، عدم وجود حالات إصابة جديدة.

واستخدمت الصين إجراءات صارمة لاحتواء تفشي الفيروس من بينها إغلاق إقليم هوبي وصعدت في الآونة الأخيرة إجراءات فحص وعزل القادمين من الخارج.

وتحاول الصين استئناف حركة الاقتصاد الذي من المتوقع على نطاق واسع أن ينكمش بشكل كبير خلال الربع الحالي من السنة مع بدء عودة الحياة ببطء لطبيعتها في مدن مثل بكين وشنغهاي، وإن كان الجميع يضع كمامات في الأماكن العامة.

ومع ذلك ما زال العديد من المتاجر والمطاعم مغلقا بعد توقف الكثير منها عن العمل وما زالت مصانع وأماكن عمل أخرى لا تعمل بكامل طاقتها.

وقالت امرأة عمرها 25 عاما تعمل في قطاع الإنترنت ”أعتقد الآن أنه تمت السيطرة على الوباء، لكن هذا بالتأكيد لا يعني أنه انتهى“، مضيفة ”إنني مستعدة للخروج اليوم ولكن بالطبع ما زلت خائفة“.