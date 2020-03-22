كولومبيا تؤكد أول وفاة وبنما تعلن وفاتين جديدتين بكورونا

أكدت وزارة الصحة في كولومبيا في ساعة متأخرة من مساء السبت أول حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا، في الوقت الذي يواصل فيه هذا المرض انتشاره في شتى أنحاء العالم.

وقالت الوزارة إن الضحية رجل عمره 58 عاما وكان يعمل سائق سيارة أجرة في مدينة قرطاجنة الساحلية.

وأضافت الوزارة أن هذا الرجل“ نقل في الرابع من مارس سائحين إيطاليين في سيارته وظهرت عليه أول أعراض بعد ذلك بيومين“. وقالت إن الرجل كان يعالج من الضغط والسكري.

وعولج هذا المريض لأول مرة في 13 مارس آذار وتوفي بعد ذلك بثلاثة أيام. وقال البيان إن اختبارين لكشف الكورونا أثبتا عدم إصابته بالفيروس ولكن أحدهما تم أخذه بطريقة غير صحيحة.

وأظهرت الاختبارات إصابة شقيقته وهي طبيبة كانت تعالجه وأحد الأشخاص الذين ركبوا معه في السيارة بالفيروس.

وسجلت كولومبيا حتى الآن 210 حالات إصابة بكورونا.

من جهتها، قالت السلطات الصحية في بنما يوم السبت إن شخصين آخرين توفيا بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء هذا الفيروس في بنما إلى ثلاثة.

وتأكد إصابة 245 شخصا بالفيروس في بنما حتى يوم السبت ارتفاعا من 200 يوم الجمعة حسبما قالت لورديس مورينو المدير العام لعلم الأوبئة.