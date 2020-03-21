الإمارات تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا 

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا، تعود لجنسيات مختلفة، شملت 3 أشخاص من بريطانيا وباكستان، و4 حالات من بنغلاديش، وشخصا من كل من: البرتغال وبولندا وأمريكا، وجميعهم حالاتهم مستقرة.

وقالت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإمارات، الدكتورة فريدة الحوسني، خلال مؤتمر صحفي، إن الحالات المكتشفة جرى ”رصدها من خلال الإبلاغ والتقصي النشط والمستمر“.

كما أشارت إلى شفاء 7 حالات جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض؛ بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى.

وقالت إن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لجنسيات مختلفة، شملت شخصين من الهند والإمارات، وشخصا من كل من: إيطاليا وبريطانيا والفلبين، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 38 حالة.

وردا على سؤال بشأن احتمالية إغلاق المطاعم والمراكز التجارية، لفتت الحوسني إلى ”ضرورة تجنب مراكز التسوق والمطاعم، في الوقت الحالي، وزيارتها في حالات الضرورة“.

وتابعت: ”يؤسفنا ما تم تداوله، خلال الساعات الماضية، من ظهور مقاطع لتردد بعض فئات من الجمهور في الدولة على المناطق السياحية، مثل الشواطئ والحدائق وغيرها، بلا مبالاة أو مسؤولية“.

وشددت المتحدثة على ”أهمية المحافظة على تجنب هذه الأماكن والاختلاط في الفترة الحالية“.

كما أكدت أن ”نتيجة الفحص الطبي السلبية لا تعني بالضرورة الخروج من المنزل وممارسة الحياة العادية ومخالطة الآخرين، بل يجب الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما، واتباع الإجراءات الوقائية المعروفة“.