الجزائر تقرر إجلاء رعايا في إيطاليا عبر رحلة استثنائية

أعلنت السفارة الجزائرية في روما اليوم الجمعة، إجلاء الرعايا الجزائريين في إيطاليا بعدما تفشى فايروس كورونا بشكل واسع في هذا البلد الأوروبي.

وقالت السفارة، إنها نسقت مع السلطات الإيطالية لتسيير رحلة جوية تجارية استثنائية من مطار روما إلى مطار الجزائر، غدا السبت، من أجل إجلاء الجزائريين العالقين هناك.

كما قررت الحكومة الإيطالية تسيير جسر جوي لترحيل رعاياها بالجزائر، بحسب بيان لسفارة روما، أشارت فيه إلى التزام السلطات بتسهيل عودة آلاف مواطنيها بالخارج، بالتنسيق مع وحدة الأزمات بوزارة الخارجية الإيطالية.

وقالت السفارة الإيطالية، إنه جرى تنسيق رحلتين يوم السبت، من الجزائر إلى روما، مع تأكيد أنه سيتم ”إخضاع جميع الوافدين إلى إيطاليا للحجر الصحي، لمدة 14 يوما، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا“.

وتستمر المخاوف في الجزائر من انتشار الوباء، بعد ساعات من بدء تنفيذ قرارات حكومية صارمة ضمن تدابير الوقاية من ”كورونا“. فيما تشهد محافظات البلاد عمليات تطوع لتعقيم الفضاءات العامة وسط نداءات للالتزام بإغلاق المقاهي والمطاعم قصد إحباط كل التجمعات الشعبية.