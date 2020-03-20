شاهد .. صور عن قرب لفيروس كورونا

نشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، صورا تكشف عن فيروس ”كورونا“، عن قرب.

وتظهر الصور، الأجسام الذهبية المستديرة التي تُرى تحت مجهر المسح الإلكتروني، الفيروس الذي يدعى Covid-19.

ولتحديد أفضل رؤية للفيروس وتحديده عن الخلايا السليمة، تم تلوين عمليات المسح بواسطة فنانين بصريين طبيين.

وتم تصوير الفيروس، وهو يخرج من سطح الخلايا المزروعة في المختبر والمستخرجة من مريض في الولايات المتحدة، وتكشف الأشواك على الحافة الخارجية لجزيئات الفيروس السبب وراء إعطائه اسم الفيروس التاجي، حيث تشبه التاج ”الإكليل“.

وحتى الآن، تم تسجيل أكثر من 10000 حالة وفاة، في جميع أنحاء العالم؛ جراء تفشي المرض، في حين تم تأكيد مئات آلاف الإصابات.

ويبحث الباحثون في جميع أنحاء العالم بشدة عن علاج، وسط مخاوف من إصابة آلاف المرضى الآخرين بالمرض الذي يهدد الحياة.