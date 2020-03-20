احذر.. هذه الأطعمة تضعف المناعة ضد ”كورونا“

مع الانتشار السريع لوباء كورونا في أنحاء العالم، اهتم العديد من الناس بمعرفة الأطعمة المقوية للمناعة، لكن البعض أغفل الأطعمة التي قد تتسبب بإضعاف المناعة لدينا.

صحيفة ”بينك فيلا“ قدمت جملة من النصائح حول الأطعمة والمشروبات التي تعمل على إضعاف المناعة، وعلينا تجنبها في ظل انتشار كورونا:

الكافيين

الاستخدام المفرط للكافيين أو المنتظم بشكل يومي من الممكن أن يحسن حالتك المزاجية والنفسية، ولكنه يؤذي الهرمونات ويضعف قدرة الجهاز المناعي.

السكر

تُعتبر المواد الغذائية التي تحتوي على السكر، أو المحليات الصناعية ضارة جدًا لجسم الإنسان، إذ إن تأثيراتها السلبية عديدة على المدى الطويل، ولكن من أهم هذه التأثيرات هو إضعاف الجهاز المناعي وجعله أكثر عُرضه للفيروسات.

الوجبات السريعة

بالإضافة لتأثير الوجبات السريعة كالبطاطس المقلية والبيتزا الضارة على الجسم من حيث التسبب في السمنة، إلا أنها أيضًا تعمل على إضعاف الجهاز المناعي وتجعله أكثر عرضه للإصابة بالأمراض الخطيرة.

الأطعمة المصنعة

تحتوي الأطعمة المصنعة بجميع أنواعها على مواد مهدرجة وكيميائية وصناعية خطيرة على صحة الإنسان والتي تؤثر سلبًا على الجهاز المناعي.

الكحول

بعد تفشي كورونا ظهرت عدة شائعات تُفيد بأن تناول المشروبات الكحولية يسهم في الوقاية من الفيروس، لكن هذا الأمر ليس صحيحا، فتناول الكحوليات يحدث خللا في وظائف الجسم الطبيعية ويُضعف الجهاز المناعي.