وفاة تونسي ثانٍ في إيطاليا.. و10 حالات جديدة في تونس

توفى صباح اليوم الخميس مواطن تونسي ثان في إيطاليا بعد إصابته بفيروس ”كورونا“ حسب ما أكدته مصادر بوزارة الخارجية التونسية، فيما سجلت 10 حالات جديدة في تونس.

وقالت الوزارة، إنّه تم إعلام عائلة المتوفى المنحدر من محافظة المهدية الساحلية، اليوم عبر اتصال هاتفي، والضحية في الـ48 من عمره، وكان مقيما في أحد مستشفيات مدينة أنكونا الإيطالية، بعد تعكر حالته الصحية بعد إصابته بالفيروس، وهو يعاني أمراضا مزمنة.

جدير بالذكر أنّ زوجة التونسي المتوفى مصابة -أيضا- بالفيروس وتقيم حاليا في المستشفى، وقد اتصلت إدارة المستشفى وأعلمت عائلته بالخبر.

وأمس الأربعاء توفى تونسي آخر مصاب بفيروس كورونا في شمال ايطاليا، وما زال أربعة أفراد من عائلته في الإنعاش، إثر إصابتهم بالفيروس.

وبتسجيل الحالات الـ10 الجديدة يرتفع عدد الإصابات بالفيروس في تونس إلى 39 إصابة.

والحالات الجدية إحداها بمحافظة مدنين جنوب البلاد، وتسع وافدة، حسب ما أعلنته مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية في ندوة صحفية.

وفي الأثناء أعلن الطاقم الطبي المشرف على علاج أول مصاب بفيروس ”كورونا“ في تونس اليوم تعافيه تماما ومغادرته المستشفى الذي أقام به لمدة أكثر من أسبوعين بمحافظة سوسة الساحلية.