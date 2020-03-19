”فيسبوك“ تحارب ”كورونا“ بخدمات جديدة

أعلنت شركة ”فيسبوك“ أنها ستقدم خدمة جديدة في حملة مكافحة ”كورونا“ من خلال عرض معلومات تخص الفيروس المستجد في أعلى صفحة ”آخر الأخبار“، لتثقيف المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ إن ”مجموعة من المعلومات من منظمة الصحة العالمية، ومراكز السيطرة على الأمراض ستبدأ الظهور أعلى آخر الأخبار اعتبارا من يوم الغد“.

وروجت ”فيسبوك“ و“إنستغرام“ التابع لها، لروابط من ”منظمة الصحة العالمية“ و“مراكز السيطرة على الأمراض“ داخل صفحة ”آخر الأخبار“.

وعند البحث عن فيروسات كورونا أو COVID-19، فإن ”فيسبوك“ تعرض نتائج من المنظمات الصحية، وتهدف من خلال مركز المعلومات الجديد إلى توجيه مستخدمي شبكتها الاجتماعية إلى المعلومات الدقيقة، بديلة عن المعلومات الخاطئة التي تنتشر على الإنترنت.

وقررت ”فيسبوك“ كذلك في إطار جهودها الداعمة لمكافحة الفيروس القاتل، إتاحة خدمة Workplace مجانا للحكومات وخدمات الطوارئ.