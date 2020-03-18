منظمة الصحة العالمية: على أفريقيا الاستعداد للأسوأ

المصدر: ا ف ب

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أفريقيا إلى ”الاستفاقة“ لمواجهة الخطر المتمثل بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن القارة يفترض أن تستعد ”للأسوأ“.

وقال المدير العام للمنظمة ”تيدروس أدهانوم غيبرييسوس“ خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت:“النصيحة الأفضل التي يمكن تقديمها لأفريقيا هي الاستعداد للأسوأ، والاستعداد منذ الآن“.

وصنّف مدير عام منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، بأنه ”عدو للبشرية“.

واعتبر خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت أن“هذا الفيروس يمثل تهديدًا غير مسبوق، ولكنه يمنح أيضًا فرصة غير مسبوقة لكي نحتشد ضد عدو مشترك، وضد عدو للبشرية“.

وأشار إلى أن المنظمة ”تبلغت بأكثر من 200 ألف إصابة، وأكثر من 8 آلاف شخص فقدوا حياتهم“، لافتًا إلى أن أكثر من 80% من الإصابات سجلت في أوروبا وغرب المحيط الهادئ.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا ”كوفيد-19“ على أنه ”جائحة“ في 11 آذار/مارس، ما دفع بالعديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات استثنائية.

وأضاف ”تيدروس أدهانوم غيبرييسوس“ أن منظمته ”تتباحث كل يوم مع وزراء صحة ورؤساء دول ومع العاملين في مجال الرعاية الصحية (…) من أجل مساعدتهم على الاستعداد، وتحديد الأولويات بما يتناسب ووضعهم الخاص“.

واعتبر أن إجراءات العزل المجتمعي لا تكفي.