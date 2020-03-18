مسؤول إيراني: كورونا يقتل 3 ويصيب 43 كل ساعة في البلاد

قال نائب وزير الصحة الإيراني ايرج حريرجي، اليوم الأربعاء، إن فيروس كورونا المستجد يقتل 3 أشخاص ويصيب 43 كل ساعة في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ”ايرنا“ عن حريرجي قوله: ”يصاب 43 شخصا من المواطنين الإيرانيين بفيروس كورونا كل ساعة، وهذا الإحصاء يدل على مدى قوة هذا الوباء“.

وأضاف حريرجي أن ”التقديرات تشير إلى أن فيروس كورونا يقتل ثلاثة أشخاص في الساعة الواحدة وهذا الرقم مثير للقلق، لا سيما في ظل عدم مراعاة بعض الملاحظات الصحية والطبية من قبل بعض المواطنين“.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن ”العديد من الممرضين والأطباء للأسف يتعرضون للإصابة ومنهم من يتوفى بالفيروس بعد انتقال العدوى إليهم؛ نتيجة عدم مراعاة المواطنين، وهذا الأمر غير مقبول“، وفق ما نقلت عنه وكالة ”ايرنا“.

وتشهد إيران انتشارًا واسعًا لفيروس كورونا المستجد والمعروف طبيًا بـ ”كوفيد-19″، حيث سجلت إيران حتى اليوم الأربعاء أكثر من 1030 حالة وفاة، فضلًا عن ارتفاع المصابين بالفيروس إلى أكثر من 17 ألفا و350 حالة، وفق بيانات وزارة الصحة.