إصابة أول طفلتين في مصر بفيروس كورونا

سجلت مصر أول حالتين لطفلتين مصابتين بفيروس كورونا، في ظاهرة هي الأولى من نوعها بعد إصابتهما بعدوى من والدهما المتوفي بالوباء العالمي بمحافظة الدقلية شمال شرق البلاد.

وفجرت هيام عامر عضوة مجلس النواب المصري سابقًا، وعمة أحمد عامر حالة الوفاة الثانية في محافظة الدقهلية بسبب فيروس كورونا، ، مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدة أن ابنتي ابن أخيها إصيبتا بفيروس كورونا إحداهما تبلغ من العمر عامين ونصف والأخرى تسعة سنوات.

وأوضحت في مداخلة هاتفية مع برنامج ”التاسعة“ على شاشة الأولى، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن ابن أخيها المتوفي بفيروس كورونا كان يعمل بمصلحة الضرائب، وأن ابنة الراحل وعمرها عامان ونصف مصابة بفيروس كورونا بجانب أختها البالغة من العمر 9 سنوات وشقيقهما الأكبر طالب في كلية الصيدلة وتم نقلهم جميعا لمستشفى العزل بعد أصابتهما لمخالطتهم أبيهم.

وأضافت عمة المتوفي، أن الطفلة بحالة جيدة الآن وفق تأكيد الفريق الطبي المتابع للحالة، مؤكدة أن أهالي المنطقة يعيشون خالة من الخوف والهلع .

وكانت وزارة الصحة المصرية، قد سجلت أمس الثلاثاء، 30 حالة جديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.