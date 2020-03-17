هل تعاني من حساسية الجلد؟.. تعرف على هذه العلاجات الطبيعية

تبرز أهمية الجلد باعتباره خط الدفاع الأول للجسم ضد العديد من الأمراض، لذلك يعد دفع الحساسية بعيدًا عنه والاهتمام بصحته عبر بعض العلاجات المنزلية البسيطة أمرًا مهمًا، قبل زيارة طبيب الأمراض الجلدية.

وما أن يصاب الجلد حتى يبدأ في إرسال ردود فعل واضحة، مثل: إحمراره، وظهور الحكة، والطفح الجلدي، وهي أعراض ناتجة عن إصابته بالالتهاب عند تعرضه لمؤثر خارجي، وقد تزول تلك الأعراض خلال يوم أو يومين، ولكن قد تكون في بعض الحالات مستمرة وخطيرة.

وللإصابة بالتهاب الجلد وحساسيته، أسباب كثيرة، مثل القرب من نباتات معينة، وتناول دواء أو نوع معين من الأطعمة، إلى جانب الإصابة بأمراض مثل الحصبة أو جدري الماء، ويكون العلاج الموضعي بمضادات الالتهاب هو الحل، ولكن هذه الأدوية قد تكون لها آثار جانبية.

من ناحية أخرى، تعد العلاجات الطبيعية الأرخص والأكثر أمانًا، وإليك عدد قليل من بعض العلاجات الطبيعية التي تساعد على الشفاء من حساسية الجلد:

أوراق شجرة النيم (صيدلية القرية)

علاج شائع لمشاكل البشرة، وعن طريق الاستخدام، وتضيف عددًا قليلًا من الأوراق بالماء ويتم نقعها لمدة بسيطة عند أخذ حمامك.

دقيق الشوفان

يعمل كمضاد للالتهابات، ويكون ذلك عبر طحنه واستخلاص مسحوقه باستخدام الخلاط، ثم تقوم بإضافته إلى حمامك أو أن تستخدمه كقناع.

نبات الصبار

تعمل المادة المستخلصة منه، والتي تشبه الجيلي في القضاء على الحكة، ويكون ذلك عبر وضع هذه المادة على المنطقة المصابة وتغسل بعد نصف ساعة.

صودا الخبز

لصودا الخبز فوائد كبيرة على الجلد، فهي تعمل على تهدئة الطفح الجلدي والحكة وتساعد على ضبط درجة الحموضة في بشرتك التي تؤثر على لونها الطبيعي.

ويكون الاستخدام عبر خلط بعض منها مع الماء، لصنع عجينة توضع على المناطق المتضررة، ثم تترك لمدة 15 دقيقة وتغسل بالماء البارد.

خل التفاح

يمكن وضعه بشكل مباشر من خلال كرة قطنية على المناطق المتضررة، حيث يعمل كعلاج طبيعي مضاد للالتهاب.