الأردن يقرر تعطيل المؤسسات الرسمية ومنع الخروج من المنازل بسبب ”كورونا“

أعلنت الحكومة الأردنية، يوم الثلاثاء، سلسلة قرارات جديدة في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقررت الحكومة، ”تعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسمية، باستثناء قطاعات حيوية يحددها رئيس الوزراء، وباستثناء القطاع الصحي كاملا“.

كما قررت ”منع الخروج من المنازل إلا في الحالات القصوى، وتعليق عمل وسائل النقل الجماعي، وإغلاق المولات والتجمعات التجارية والسماح فقط بفتح مراكز التموين والصيدليات فيها“.

وشملت القرارات أيضا منع التجمع لأكثر من 10 أشخاص، وتوقيف طباعة الصحف الورقية، ومنع التنقل بين المحافظات.

وقررت الحكومة كذلك إعداد مخيمات حجر صحي على المنافذ البرية للأردنيين العائدين عبرها، مع التأكيد على الأردنيين في الخارج البقاء في أماكنهم واتباع إجراءات الوقاية والسلامة في الدول التي تحددها الدول المستضيفة لهم.