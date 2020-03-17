الأردن يقرر تعطيل المؤسسات الرسمية ومنع الخروج من المنازل بسبب ”كورونا“

أعلنت الحكومة الأردنية، يوم الثلاثاء، سلسلة قرارات جديدة في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا.
وقررت الحكومة، ”تعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسمية، باستثناء قطاعات حيوية يحددها رئيس الوزراء، وباستثناء القطاع الصحي كاملا“.
كما قررت ”منع الخروج من المنازل إلا في الحالات القصوى، وتعليق عمل وسائل النقل الجماعي، وإغلاق المولات والتجمعات التجارية والسماح فقط بفتح مراكز التموين والصيدليات فيها“.
وشملت القرارات أيضا منع التجمع لأكثر من 10 أشخاص، وتوقيف طباعة الصحف الورقية، ومنع التنقل بين المحافظات.
وقررت الحكومة كذلك إعداد مخيمات حجر صحي على المنافذ البرية للأردنيين العائدين عبرها، مع التأكيد على الأردنيين في الخارج البقاء في أماكنهم واتباع إجراءات الوقاية والسلامة في الدول التي تحددها الدول المستضيفة لهم.
وستطبق جميع القرارات السابقة اعتبارا من الثامنة صباحا ليوم غد الأربعاء ولمدة أسبوعين، بحسب وكالة الإعلام الأردنية الرسمية (بترا).
بدورها، أكدت مديرية الأمن العام في بيان صادر لها، أنها ”ستعمل على مراقبة وإنفاذ جميع القرارات الصادرة عن الحكومة فيما يتعلق بخطة الاستجابة للتعامل مع فيروس كورونا“.
وأضاف البيان: ”صدرت التعليمات والأوامر المشددة لكافة وحدات وإدارات الأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني، للمباشرة بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن الحكومة اليوم بما فيها منع التجمعات والتنقل بين المحافظات والمدن، والالتزام بالبقاء بالمنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى“.
ويأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش نشر قواته عند مداخل ومخارج المدن.
وتعليقا على هذه القرارات، قال وزير الصحة سعد جابر: ”اتخذنا هذه الإجراءات المشددة قبل استفحال المرض“، مشددا على أن ”الوضع جدي ويجب عدم التعامل معه باستخفاف“.
من جانبه، قال وزير الإعلام إن ”الحكومة جادة ومصرة على حماية المجتمع من خطر فيروس كورونا“.
وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الأردن، إلى 35 حالة،