ارتفاع ضحايا كورونا في إيران إلى 853 وفاة ونحو 15 ألف إصابة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، الإثنين، عن ارتفاع وفيات كورونا إلى 853 وفاة، بينما ارتفعت الإصابات إلى 14 ألف و 991 إصابة،

وقال جهانبور: ”لقد تم تسجيل منذ ظهر الأحد وحتى الإثنين 1053 حالة إصابة بكورونا، ليصل عدد المصابين بالفيروس إلى 14 ألف و 991 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 853 حالة“، مضيفا أن ”عدد الإصابات بالفيروس في طهران ومدينة مازندران يشهد ارتفاعا ملحوظا“، محذرا المواطنين من ”السفر وضرورة البقاء في منازلهم لعدم تسجيل إصابات جديدة“.

وكانت تقارير إخبارية إيرانية أكدت في وقت سابق أن الإصابة والوفاة بفيروس كورونا طالت عددا لافتا من الشخصيات العامة في البلاد، حيث شملت مسؤولين كبار بالنظام ومستشارين للمرشد الأعلى على خامنئي، ووزراء، وقادة بالحرس الثوري، ونوابا بالبرلمان، وإعلاميين، ورياضيين.