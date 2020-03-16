عدد حالات ”كورونا“ في فرنسا يتضاعف كل 3 أيام

المصدر: ا ف ب

أعلن مدير عام شؤون الصحة الفرنسي جيروم سالومون، اليوم الاثنين، أن الوضع في البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد ”مقلق جدا“ و“يتدهور بسرعة كبيرة“، معبرا عن خوفه من احتمال وصول المستشفيات إلى ”أعلى قدرة استيعاب“.

وقال لإذاعة ”فرانس إنتر“ إن ”عدد الحالات بات يتضاعف كل ثلاثة أيام“، مضيفا ”هناك مرضى في حالة صعبة، في العناية الفائقة، ويقدر عدد هؤلاء بالمئات“.

وكانت فرنسا قد أعلنت المستوى الثالث من انتشار الوباء. وقرر رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب إغلاق جميع المطاعم والمقاهي والمحلات غير الأساسية ابتداء من منتصف ليل السبت.

وارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في فرنسا إلى 91 شخصا، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من 4500 شخص.